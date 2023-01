December

Den nye Lidl-butik på Kirkevej slår efter et langt tilløb dørene op for kunderne.

Levende Låger skaber fantasifuld og hyggelig julestemning i byen, og i skumringen nyder mange mennesker turen til en ny låge.

Dragør Nyt bringer en serie artikler, der er skrevet af elever fra 6.A på Dragør Skole.

Årets modtager af handicapprisen, Winnie Walløe, får prisen for sit utrættelige engagement og arbejde for at inkludere alle i fællesskabet.

I løbet af hele december måned er der korkoncerter med forskellige kor rundt omkring i kommunen.

Renoveringen af Dragør Kirkegård afsluttes før tid.

Varmeplanen for Dragør Kommune er nu så langt, at kommunalbestyrelsen skal vælge leverandør. Et bredt flertal i kommunen ønsker et udvidet samarbejde med Tårnby Forsyning.

Cirkus Baldoni optræder med julecirkus i Hollænderhallen.

Bachs juleoratorium opføres i Store Magleby Kirke af både kor, orkester og solister.

Der opføres nisseteater på Biblioteket i Hollænderhallen.

Dragørs borgere vil fremover kunne møde politibetjente på cykler.

Dragør Kommune får tilsagn om fondsstøtte til nye udearealer på Elisenborg.

Årets sidste Levende Låge åbnes på Strandstræde 6, hvor Annette Lykke Jensen og Jesper Christensen byder velkommen.

Meget velbesøgte julegudstjenester afholdes i både Dragør Kirke og Store Magleby Kirke.

Biblioteket i Hollænderhallen lukker med udgangen af december.

Store Magleby Kirke slutter året af med afholdelse af en festlig nytårsgudstjeneste.