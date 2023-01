Året der gik – del 4

Oktober

Leder af Dragør Musik- og Kulturskole Jacob Honoré udnævnes til konstitueret biblioteksleder.

Statsminister Mette Frederiksen udskriver valg til Folketinget til afholdelse tirsdag den 1. november. Valgplakaterne hænger snart i alle lygtepæle.

I Hollænderhallen bydes der indenfor til Aktiv Leg – også svømmehallen deltager for første gang, og her kan man sågar møde en havfrue.

Lions Dragør inviterer 124 børn fra kommunens tre skoler i Dragør Bio. Lions overrækker også en check til støtte for biografforeningen.

6.C på Store Magleby Skole vinder finalen i årets skole-iværksætterkonkurrence. Det er Dragør Rotary Klub, der står bag konkurrencen, og årets tema er »spild«.

Lokalplanen for udvidelsen af Dragør Badehotel bliver ikke godkendt og sendes tilbage til udvalgsbehandling.

Nærpolitiet er på besøg i Søvang for at fortælle om indbrud og forebyggelse af samme.

Der afholdes motionsdag på Dragørs skoler.

Idrætsinspektør i Hollænderhallen og svømmehallen Steen Jørgensen vælger at fratræde sin stilling. Mange møder frem til afskedsreceptionen for at sige farvel og for at takke.

Der er mange aktiviteter på Amagermuseet i efterårsferien.

Socialdemokratiet Konservative, Sydamagerlisen og Venstre indgår forlig om havneudvikling.

Transportministeriet koordinerer gennemførelsen af en samlet stormflodsplan for København, Dragør, Hvidovre og Tårnby.

Amagermarineforening nedlægger en krans både ved mindesmærket på Nordre Mole og på Store Magleby Kirkegård på 114-årsdagen for roflotillens kamp mod det engelske linjeskib »Africa«.