Året der gik – del 3

Juli

Det gamle bådeværft på havnen får en grundig overhaling, da ihærdige damer tager fat med skurebørste og spand.

På Mølsteds Atelier udstilles marinemaleren Christian Mølsted på livsrejse i en særudstilling af hans værker.

Dragør Tennis får en ny 30-årig brugsretsaftale på deres areal på Engvej.

Planerne om kystsikring tager en ny drejning, da kommunen modtager et tilbud fra Sund & Bælt. Og staten har nedsat en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe om kystsikring af kritisk infrastruktur – Dragør Kommune er inviteret til at indgå i samarbejdet.

Muslingerepublikken er en ny, lille forening, der både er et fællesskab og et formidlingsprojekt.

Det Maritime Hus, der hidtil har været forbeholdt skolerne, åbner også for, at andre interesserede kan kigge inden for samt deltage i husets aktiviteter.

Arkivar Henning Sørensen introducerer turisterne for et nyt tiltag, nemlig det mobile turistkontor – en elektrisk ladcykel, hvor han cykler rundt og møder turisterne, hvor de er.

Dragør Kunstfestival fylder havneområdet med kunst af forskellig art, og mange lægger vejen forbi.

Amagermuseets Venner arrangerer en uge med underholdning for både store og små.

Haveforeningen Maglebylund fylder 75 år – det fejres med manér.

Rotaryklubberne på Amager står bag et arrangement på Dragør Fort til fordel for ukrainske flygtninge.

Amagermuseets levendegørelse af gården anno 1900 trækker mange gæster til, der gerne vil opleve livet på landet, som det var engang.

Dragør Cykelklub er på banen som medarrangør af et syv timer langt cykelløb til fordel for foreningen Fit4-cures arbejde omkring Parkinsons sygdom.

Mølsteds Museum er blevet renoveret og genåbner med en reception.

Varme, sol og en blå sommerhimmel lokker mange til Dragørs strande og badebroer.

Öresundsmarkedet sætter sit præg på havnen, og mange kommer forbi for at gøre et godt kup eller nyde en forfriskning.